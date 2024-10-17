AP: границы Украины должны быть четко демаркированы для вступления в НАТО

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Границы Украины должны быть четко демаркированы, прежде чем она получит возможность стать членом НАТО. Об этом со ссылкой на дипломатов Альянса сообщает агентство Associated Press.

Собеседники издания уточнили, что подобная мера необходима для того, чтобы не было никаких сомнений относительно возможного вступления в силу пятой статьи НАТО о коллективной обороне.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее публично представил разработанный им "план победы", состоящий из пяти пунктов и трех секретных дополнений. В их числе указывалось, что Украина должна стать членом НАТО еще до завершения конфликта. Кроме того, своим союзникам он дал всего 3 месяца на принятие плана.

Постпред США при НАТО Джулианна Смит поспешила указать, что НАТО в ближайшее время не пригласит Украину в Альянс. При этом она не стала исключать возможность того, что Киев когда-нибудь сможет стать частью НАТО.