Министр образования Украины Лисовой: многие старшеклассники покидают страну

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Министр образования Украины Оксен Лисовой сообщил о проблеме массового выезда молодежи за рубеж, в частности, старшеклассников. Об этом министр заявил в Верховной раде, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

"Мы наблюдаем за тем, как в 10-11 классах многие дети, особенно мальчики, выезжают за границу. Мы побуждаем их оставаться на Украине разными способами", – заявил Лисовой.

По его мнению, заставить молодежь остаться в стране в период боевых действий может только очень качественное образование. Министр также заявил, что западные вузы, куда переходят старшеклассники, не лучше украинских.

По данным СМИ, причиной отъезда украинской молодежи из страны может быть внесенный ранее в Раду законопроект, обязывающий 17-летних граждан самостоятельно становиться на призывной учет путем уточнения данных в военкомате или в электронном кабинете.

Ранее местные издания также писали о том, что украинское правительство приостановило до 15 ноября бронирование от мобилизации для работников критически важных предприятий.

Утверждается, что такое решение было принято после возмущений президента страны Владимира Зеленского в кабмине. Так, украинский лидер пожаловался на то, что власти "забронировали 1,5 миллиона человек".