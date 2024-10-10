ТАСС: власти Украины отменили бронирование от мобилизации до 15 ноября

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Украинское правительство приостановило до 15 ноября бронирование от мобилизации для работников критически важных предприятий после возмущений президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в кабмине, пишет ТАСС.

"Президент был на совещании кабмина. Возмущался, что забронировали 1,5 миллиона человек", – сообщили источники в правительстве Украины.

Согласно принятому документу, до 15 ноября будет проведен аудит предприятий, которые получили право на бронирование.

До этого момента центральным органам исполнительной власти, областным администрациям и прочим госорганам порекомендовали воздержаться от принятия решений об определении таких предприятий.

В сентябре на Украине участились случаи поджогов военных автомобилей и железнодорожных релейных шкафов. По информации СМИ, таким образом местные жители протестуют против насильственной мобилизации.

Владимир Путин заявил, что мобилизация на Украине "полностью обескровит страну". По словам российского лидера, создается впечатление, "что это не их народ".