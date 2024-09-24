РИА Новости: в продаже в интернете появилась база украинских призывников

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

База данных призывников Украины появилась в продаже на одном из крупнейших интернет-форумов. Об этом сообщает РИА Новости.

Неизвестный пользователь заявил, что у него есть 678 тысяч строк информации грядущего на Украине призыва молодежи в возрасте от 18 до 25 лет. В этих списках приводятся имена, даты рождения, адреса регистрации, а также городской военкомат, к которому относится призывник.

Отмечается, что человек, разместивший базу в интернет-форуме, зарегистрировался там 23 сентября. За предоставление информации он просит три тысячи евро или "что-либо интересное".

Ранее на Украине снизили возраст мобилизации с 27 до 25 лет, а также ужесточили правила призыва. Теперь украинские военнообязанные должны посетить военкоматы для уточнения личных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации.

