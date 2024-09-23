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Президент Украины Владимир Зеленский получил награду от Американской академии достижений за принесение в жертву Западу украинских граждан, заявила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Может, за развод человечества? Если что-то и лежит на этой золотой тарелке, так это жизни украинцев, которых он принес в жертву глубинной "американской академии", – прокомментировала дипломат получение украинским лидером награды "Золотая тарелка", которая присуждается за вклад в развитие человечества.

Между тем Зеленский заявлял о подготовке переговоров с Россией. По его словам, Украина работает над планом, который станет "стартом и фундаментом" для переговорного процесса в любом формате. Также он подчеркнул, что Украина должна подготовить план и без участия Москвы.

В свою очередь, Захарова отметила, что Россия не планирует участвовать в "саммитах мира" по Украине. По ее словам, этот процесс ничего общего с урегулированием конфликта не имеет, так как саммит собирается представить "формулу Зеленского" в качестве безальтернативной основы и тем самым добиться ее поддержки.