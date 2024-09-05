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05 сентября, 08:10

Политика

Песков заявил, что новая мобилизация в России не обсуждается

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новая мобилизация в России не обсуждается. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Обсуждений таких не ведется", – сказал Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Представитель Кремля добавил, что число желающих заключить контракт с минобороны РФ для участия в СВО растет. Он подчеркнул, что "все больше и больше людей идут" на это, а также заявил, что в стране принимаются экономические меры, которые способствуют активизации процесса.

По словам Пескова, Россия хотела бы достичь своих целей на Украине мирным путем, однако Киев не готов к переговорам. Он еще раз обозначил важность достижения поставленных перед страной целей и напомнил, что Владимир Путин всегда говорил о готовности Москвы к переговорам.

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что порядка 190 тысяч человек заключили контракты с Минобороны РФ в 2024 году. Как отметил политик, среднесуточный темп набора в объединенную группировку войск составляет около одной тысячи человек.

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