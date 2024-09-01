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Россия уже отвечает действиям противника в приграничных регионах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ответ уже, собственно, происходит. Почему вы думаете, что это разовое какое-то событие? Он уже происходит", – сказал Песков в интервью, опубликованном в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина.

Как отметил представитель Кремля, нет никаких сомнений, что решительные действия российских вооруженных сил будут продолжены.

При этом потенциал России оказался больше, чем предполагалось. Страна будет делать все для защиты своих интересов, сказал ранее Песков. По его словам, об этом говорят темпы экономического развития и военная мобилизация российской экономики.

Песков также добавил, что политика конфронтации с Россией приведет к негативным последствиям для европейских стран. По словам Пескова, они отыгрывают роль, которая им отпущена Вашингтоном в ущерб своим интересам.