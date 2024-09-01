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Потенциал России оказался больше, чем предполагалось. Страна будет делать все для защиты своих интересов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, об этом говорят темпы экономического развития и военная мобилизация российской экономики.

"Зная решительность нашего президента, зная потенциал нашей страны, который оказался даже больше, чем мы предполагали. О чем говорят и темпы экономического развития, о чем говорит и военная мобилизация нашей экономики", – сказал Песков в интервью, видео которого опубликовано в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина.

Он также добавил, что политика конфронтации с Россией приведет к негативным последствиям для европейских стран. Те, по словам Пескова, отыгрывают роль, которая им отпущена Вашингтоном в ущерб своим интересам.

"В течение грядущего десятилетия мы будем свидетелями этих негативных последствий", – отметил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что действия ЕС в отношении российских активов будут иметь последствия. Представитель Кремля назвал это "воровством" денег и предупредил о юридических последствиях.

До этого Песков сообщал, что попытки Запада конфисковать активы России наносят ущерб международной финансовой системе. На этом фоне начинают беспокоиться другие страны, заявил пресс-секретарь президента.