Песков: у РФ были вопросы к Дурову, но здесь его никто не арестовывал

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У России были вопросы к основателю мессенджера Павлу Дурову, но здесь его никто не арестовывал, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя задержание предпринимателя во Франции.

"Конечно, были вопросы. Да, действительно, террористы пользуются сетью Telegram", – сказал пресс-секретарь президента РФ в видео журналиста Павла Зарубина, опубликованном в его телеграм-канале.

Спецслужбы Франции задержали Дурова 24 августа. Ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций.

В отношении него ввели судебный контроль с запретом покидать Францию. Также ему приписали внести залог в размере 5 миллионов евро и дважды в неделю отмечаться в полиции.

Между тем источник в прокуратуре Парижа заявил, что предприниматель не был проинформирован об ордере на арест во Франции. При этом, по данным СМИ, расследование местной прокуратуры никак не связано с США.