Экс-генпрокурор РФ Скуратов: решение отпустить Дурова показывает слабость обвинения

Фото: телеграм-канал Du Rove's Channel

Решение французского суда отпустить основателя мессенджера Telegram Павла Дурова из-под стражи показывает слабость обвинения, заявил бывший генпрокурор РФ Юрий Скуратов в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

По его словам, это было продиктовано не только отсутствием оснований для взятия предпринимателя, но и уменьшением числа позиций, по которым прокуратура его обвиняет – с 12 они сократились до 6.

"Это тоже косвенно свидетельствует о том, что обвинение сжимается как шагреневая кожа. <...> Первая победа сторонников Павла, она, можно сказать, уже состоялась, нужно работать дальше", – заключил Скуратов.

Спецслужбы Франции задержали Дурова 24 августа. Ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций.

В отношении него ввели судебный контроль с запретом покидать Францию. Также ему приписали внести залог в размере 5 миллионов евро и дважды в неделю отмечаться в полиции.

Между тем источник в прокуратуре Парижа заявил, что предприниматель не был проинформирован об ордере на арест во Франции. При этом, по данным СМИ, расследование местной прокуратуры никак не связано с США.