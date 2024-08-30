Песков: Дуров является гражданином РФ и может свободно посещать страну

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Основатель Telegram Павел Дуров имеет российское гражданство и может свободно посещать страну, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал публикации некоторых СМИ, которые указали на частые поездки программиста в Россию после 2014 года, а также на то, что снятие блокировки Telegram Роскомнадзором совпало с присутствием Дурова в Санкт-Петербурге.

При этом, подчеркнул представитель главы государства, Кремль не вел с Дуровым каких-либо переговоров. Более того, предприниматель ни разу не встречался с Владимиром Путиным лично, отметил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, происходили ли подобные встречи.

Спецслужбы Франции задержали Дурова 24 августа. Ему предъявили обвинение в 10 преступлениях, в том числе в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций.

В отношении него ввели судебный контроль с запретом покидать Францию. Также он должен внести залог в размере 5 миллионов евро и дважды в неделю отмечаться в полиции.

Адвокат программиста Давид-Оливье Камински подчеркнул, что Дуров планирует внести залог в ближайшее время.

Между тем источник в прокуратуре Парижа заявил, что предприниматель не был проинформирован об ордере на арест во Франции. При этом, по данным СМИ, расследование местной прокуратуры никак не связано с США.

