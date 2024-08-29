Кабмин дополнительно направил 15,5 млрд рублей на поддержку жителей Курской области

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Правительство России дополнительно направило 15,5 миллиарда рублей на поддержку жителей Курской области. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

Средства пойдут на приобретение жилья гражданам, утратившим его, а также тем, кто временно не может проживать в своем доме. Финансирование направят в том числе на строительство и функционирование пунктов временного размещения с бесплатным питанием и на оказание единовременной материальной и финансовой помощи пострадавшим в регионе.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин также призвал уделить внимание обеспечению доступности медицины для жителей Курской и Белгородской областей, которые обращаются к врачам за пределами своих регионов. Из-за увеличения финансовой нагрузки на территориальные фонды ОМС предусмотрено более 1 миллиарда рублей на покрытие их расходов.

"Нужно, чтобы люди чувствовали себя в безопасности и у них было все необходимое", – отметил Мишустин.

Между тем руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил расширить меры по поддержке жителей и бизнеса приграничья. По его словам, это позволит поддержать людей на время эвакуации и в перспективе будет способствовать нормализации жизни в пострадавших регионах.

Боестолкновения с украинскими войсками продолжаются в Курской области с 6 августа. Здесь введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции (КТО). За все время боев украинцы потеряли на курском направлении до 7 450 военных и 74 танка.