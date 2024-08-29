Штабы "Москва помогает" продолжают сбор гуманитарной помощи для жителей Курска

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В Москве продолжается прием гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской области. Вещи принимают в 14 штабах "Москва помогает" и на 27 площадках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Москвичи могут принести в пункты сбора гумпомощи продукты питания, различные предметы первой необходимости, новую одежду, а также детское питание и товары для животных. Более 3 тысяч человек уже принесли свыше 198 тысяч вещей. Больше всего гумпомощи передали в Северном, Северо-Западном, Северо-Восточном, Юго-Западном, Юго-Восточном и Южном административных округах.

"Каждый день сотни горожан приходят в наши штабы. Забота, поддержка, сочувствие и неравнодушие – именно это отличает всех москвичей. Не раздумывая, мы идем на выручку нуждающимся", – подчеркнул директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

К примеру, предприниматель Екатерина Вишнякова привезла свыше 1,7 тысячи упаковок детских настольных игр, а также более 600 штук детских развивающих раскрасок и игр. Для детей из ДНР и ЛНР она ранее передала почти 5 тысяч раскрасок с заданиями, рисунками и играми.

Волонтеры сортируют и упаковывают принесенные вещи, а также готовят их к транспортировке. Большинство штабов работает ежедневно с 10:00 до 19:00. На площадках форума-фестиваля вещи принести можно с 12:00 до 20:00 в будни и с 12:00 до 21:00 в выходные.

Уроженка Курчатова Курской области Елена Глухова стала волонтером в начале августа, она участвует в сборе гумпомощи с 2022 года. В рамках акции "Соберем ребенка в школу" женщина также привозила в центральный штаб рюкзаки и канцелярские принадлежности.

Кроме того, в столице работает телефон горячей линии "Время помогать" +7 (499) 170-02-25.

В ЮВАО ранее собрали гумпомощь для жителей Курской области. Горожане принесли более 1,5 тонны вещей. Отмечается, что больше всего идет спрос на продукты питания, одежду, средства личной гигиены, хозяйственные товары и детское питание.

