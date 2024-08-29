Роспотребнадзор организовал вакцинацию в ПВР в Курской области

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Сотрудники Роспотребнадзора организовали вакцинацию в медпунктах Курской области, которые находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На сегодняшний день привито уже более 32% граждан, которым показана иммунизация. Специалисты Роспотребнадзора продолжают контролировать санитарно-эпидемиологическую обстановку в ПВР.

Всего было создано 84 мобильные прививочные бригады, обеспеченные вакцинной для профилактики гриппа, различными медикаментами, антисептиками и прочим.

В Роспотребнадзоре добавили, что регулярно осуществляют санитарно-эпидемиологический контроль во всех 58 ПВР. Также был усилен контроль качества воды в источниках централизованного водоснабжения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уже заявляла ранее, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в пунктах временного размещения в Курской области стабильная. Специалисты контролируют состояние питания и воды, размещения, заботятся о детях, беременных и о наличии людей, которые будут присматривать за маломобильными и пожилыми.

Сражения между российскими и украинскими бойцами в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

По последним данным, украинские подразделения потеряли до 7 тысяч военнослужащих в ходе боев на территории Курской области, а также лишились 74 танков.

