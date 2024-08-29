ЦРУ обсуждает с Украиной попытки ВСУ закрепиться в Курской области

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Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) обсуждает с Киевом действия ВСУ в рамках нападения на Курсую область. Об этом заявил замглавы ЦРУ Дэвид Коэн на конференции по нацбезопасности и разведке США.

"Они строят оборонительные сооружения, и насколько мы можем судить, судя по нашим обсуждениям, намерены удерживать эту территорию в течение некоторого периода времени", – цитирует Коэна РИА Новости.

Он также добавил, что украинские подразделения не собираются "аннексировать российскую территорию".

Сражения между российскими и украинскими бойцами в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

По последним данным, украинские подразделения потеряли до 7 тысяч военнослужащих в ходе боев на территории Курской области, а также лишились 74 танков.