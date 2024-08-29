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Президент Украины Владимир Зеленский, приказав напасть на Курскую область, подписал "смертный приговор" украинской государственности. Об этом заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в своей статье.

"До этой вылазки еще можно было как-то выйти на мирные переговоры и сохранить Украину хоть и с территориальными потерями, но без раздела и поглощения другими государствами. Сегодня это невозможно, Украина Зеленского в нынешней политической ситуации не нужна никому из ведущих мировых игроков", – указал Медведчук.

Так, после нападения украинских формирований на Курскую область российская сторона отозвала свои мирные инициативы. По мнению Медведчука, Москва больше не рассматривает условия сохранения Украины.

Он также назвал современную Украину государством-террористом, которое перешло все красные линии и потому невыгодно как для России, так и для Запада, поскольку Киев стал точкой военной нестабильности.

В МИД РФ отмечали, что Россия не будет вести переговоры с Украиной после террористической атаки ВСУ на Курскую область, в ходе которой украинские формирования и иностранные наемники расстреливали мирных граждан и волонтеров.

Бои между ВС РФ и ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим КТО.

По данным на 28 августа, потери украинских сил за все время боевых действий на курском направлении составили до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка, 35 боевых машин пехоты и прочей техники.