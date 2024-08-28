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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский столкнулся с серьезными последствиями атаки на Курскую область. После ее начала украинские формирования терпят крупное поражение в Донбассе, отметил бывший американский разведчик Скотт Риттер в ходе интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

"Сырский знал, что операция в Курской области не увенчается успехом. <...> Он заплатил за это огромную цену", – подчеркнул Риттер.

В настоящий период российские военнослужащие продолжают достигать успехов в Донбассе, обратил внимание разведчик. По его мнению, такое развитие событий приведет к тому, что Украина лишится критически важных территорий и объектов.

На фоне происходящего западные СМИ высказали предположение, в соответствии с которым нападение ВСУ на российский регион стало попыткой Сырского спасти свою карьеру после призывов к отставке из-за провального отступления под Харьковом. В результате боев за Артемовск ВСУ понесли огромные потери, что, как выяснили журналисты, негативно повлияло на службу главнокомандующего.

Столкновения с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Согласно данным на 27 августа, общие потери ВСУ за время боевых действий на курском направлении составили более 6 600 военнослужащих, 73 танка, 4 РСЗО HIMARS и прочая военная техника.

