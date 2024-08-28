Трамп предупредил об угрозе мировой войны из-за атаки ВСУ на Курскую область

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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп считает, что атака ВСУ на Курскую область приведет к третьей мировой войне. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на британское издание The Independent.

"Посмотрите, что происходит на Украине. Они ринулись в Россию. Будет третья мировая война", – заявил экс-глава Америки.

Он также добавил, что в текущий момент угроза мировой войны ближе, чем когда-либо.

Ранее сопредседатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джейми Раскин рассказал, как, по его мнению, Трамп намерен решить украинский конфликт. По его словам, экс-президент Штатов планирует некие уступки России.

Кроме того, Раскин заявил, что Трамп подражает "автократам всего мира", к которым, по его утверждению, относятся Владимир Путин, лидер КНДР Ким Чен Ын и премьер Венгрии Виктор Орбан.

В свою очередь, еще один кандидат на пост главы США от демократов Камала Харрис пообещала в случае своей победы на выборах сделать так, чтобы у Штатов была самая смертоносная армия в мире, а также заявила, что будет продолжать поддерживать Украину и союзников страны по НАТО.



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