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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в случае победы на выборах будет пытаться прекратить конфликт на Украине, в том числе за счет уступок России. Таким мнением поделился сопредседатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джейми Раскин.

Политик напомнил, что кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс уже заявлял, что не собирается ничего выделять Украине.

"И он говорит от имени всего избирательного бюллетеня", – приводит РИА Новости слова Раскина.

По словам конгрессмена-демократа, Трамп подражает "автократам всего мира", к которым, по его утверждению, относятся Владимир Путин, лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Венгрии Виктор Орбан.

Раскин также выразил уверенность, что предстоящие выборы президента США пройдут в конкурентных условиях и станут серьезной битвой между Трампом и его соперницей от демократов Камалой Харрис.

Дональд Трамп заявил ранее, что ответственность за конфликт между Украиной и Россией лежит на нынешнем президенте США Джо Байдене. Трамп также высказался на счет военных возможностей Украины, заявив, что Киеву не хватает военнослужащих, чтобы продолжать боевые действия с российской армией.

В Верховной раде, в свою очередь, выразили опасения, что Трамп в случае победы на предстоящих выборах может вынудить президента Украины Владимира Зеленского покинуть пост. После этого, по мнению украинских депутатов, Трамп будет настаивать на том, чтобы новый глава парламента заключил мирное соглашение с обоюдными уступками.