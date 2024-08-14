FT: Запад будет принуждать Киев к переговорам, даже если Трамп проиграет выборы

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Запад будет склонять Киев к завершению конфликта, даже если кандидат в президенты США Дональд Трамп проиграет на выборах, сообщает Financial Times.

По словам автора статьи, Киев понимает, что на него в любом случает будет оказываться давление с целью добиться прекращения конфликта, и особенно, если Трамп вернется в Белый дом.

В то же время, несмотря на желание Запада, чтобы Украина заняла выгодные позиции для будущих переговоров с РФ, союзники особо не ведут обсуждений вариантов военной поддержки Киева и с неохотой относятся к идее активизации передачи помощи.

Ранее кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что у Украины не хватает солдат для продолжения конфликта. Он также признал мощь российских войск, припомнив победу над фашистской Германией и французским императором Наполеоном Бонапартом.

Действующий президент США Джо Байден, по мнению Трампа, совершил большую ошибку, допустив вступление Украины в состав Североатлантического альянса.

