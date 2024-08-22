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42-й президент США Билл Клинтон высмеял слова кандидата-республиканца Дональда Трамп о том, что Россия и Китай во время его первого президентского срока якобы уважали Штаты, сообщает "Московский комсомолец".

Выступая в Чикако на национальном съезде Демократической партии, Клинтон назвал Трампа хорошим актером.

"Трамп сказал это с серьезным лицом! Ему необходимо отдать должное – он хороший актер. Он привел в пример лидеров КНДР и России как свидетельство уважения к нашей стране, которое существовало при его администрации", – заявил Клинтон.

Трамп сделал это заявление во время первого раунда теледебатов, сетуя на то, что при нынешнем президенте США Джо Байдене "больше никто не уважает США". Он также заявил, что ответственность за конфликт между Украиной и Россией лежит на главе Белого дома. Трамп также высказался на счет военных возможностей Украины, заявив, что Киеву не хватает военнослужащих, чтобы продолжать боевые действия с российской армией.

В свою очередь, в Верховной раде выразили опасения, что Трамп в случае победы на предстоящих выборах может вынудить президента Украины Владимира Зеленского покинуть пост. После этого, по мнению украинских депутатов, Трамп будет настаивать на том, чтобы новый глава парламента заключил мирное соглашение с обоюдными уступками.