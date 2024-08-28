28 августа, 12:34Политика
Песков назвал искажением реальности сообщения об отправке призывников в Курскую область
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "искажением реальности" сообщения ряда СМИ о якобы отправке призывников для участия в боях в Курской области.
"Нет, чаще всего такие сообщения являются абсолютным искажением реальности", – сказал Песков.
Так он прокомментировал публикации об отправке военнослужащих срочной службы в Курскую область и о том, что их якобы принуждают к подписанию контрактов.
Столкновения с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).
Согласно данным на 27 августа, общие потери ВСУ за время боевых действий на курском направлении составили более 6 600 военнослужащих, 73 танка, 4 РСЗО HIMARS и прочая военная техника.
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