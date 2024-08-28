Песков назвал искажением реальности сообщения об отправке призывников в Курскую область

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "искажением реальности" сообщения ряда СМИ о якобы отправке призывников для участия в боях в Курской области.

"Нет, чаще всего такие сообщения являются абсолютным искажением реальности", – сказал Песков.

Так он прокомментировал публикации об отправке военнослужащих срочной службы в Курскую область и о том, что их якобы принуждают к подписанию контрактов.

Столкновения с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. В связи с этим в регионе введен режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

Согласно данным на 27 августа, общие потери ВСУ за время боевых действий на курском направлении составили более 6 600 военнослужащих, 73 танка, 4 РСЗО HIMARS и прочая военная техника.

