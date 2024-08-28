Въезд в Курчатов у Курской АЭС будет временно ограничен с 29 августа

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

На территории Курской АЭС и в Курчатовском районе с 29 августа вводятся дополнительные режимные меры, сообщает пресс-служба правительства Курской области.

В свою очередь, врио главы региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале уточнил, что речь идет об ограничениях на въезд в Курчатов.

"Несмотря на то, что безопасность Курской атомной станции максимально обеспечена, ВСУ (Вооруженные силы Украины. – Прим. ред.) не оставляют попыток проникнуть в город", – объяснил Смирнов.

Для контроля будут созданы специальные блокпосты. Имеющие регистрацию жители смогут свободно въезжать в город, а люди без прописки, но работающие здесь, смогут получить специальные пропуска.

"Кроме того, все сотрудники Курской атомной станции и стройки АЭС-2 по поводу пропускного режима должны обратиться к руководству своей компании", – добавил он.

Транзитные перевозки по Курчатову временно прекратят, поэтому водителям таких транспортных средств придется искать другие маршруты.

ВСУ попытались атаковать АЭС в ночь на 22 августа. В свою очередь, российские войска обезвредили недалеко от АЭС неразорвавшийся боеприпас украинской РСЗО HIMARS. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о серьезности сложившейся ситуации и призвал предотвратить ядерную катастрофу.

Бои с украинскими военными продолжаются в регионе с 6 августа. В Курской области введен режим ЧС федерального характера и действует режим контртеррористической операции (КТО). В результате Вооруженные силы России нанесли ВСУ серьезное поражение, заявлял командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Общие потери украинцев на этом направлении составили до 7 000 солдат и 74 танков.

