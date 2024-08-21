Роспотребнадзор заявил о стабильной эпидситуации в ПВР в Курской области

Фото: ТАСС/Татьяна Симоненкова

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в пунктах временного размещения (ПВР) в Курской области стабильная. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, специалисты делают все возможное, чтобы обстановка не осложнялась. Эксперты контролируют состояние питания и воды, размещения, заботятся о детях, беременных и о наличии людей, которые будут присматривать за маломобильными и пожилыми.

Боевые столкновения между ВС РФ и украинскими формированиями на территории Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального характера. Кроме того, в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

По данным на 20 августа, общие потери украинских подразделений за время боев на курском направлении составили более 4 130 военнослужащих. Помимо этого, ВСУ лишились 58 танков.