Москалькова: омбудсмен Украины посетил пленных, взятых в Курской области

Фото: телеграм-канал "Омбудсман Лубiнець Дмитро"

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец посетил российских пленных, взятых в Курской области. Об этом заявила омбудсмен России Татьяна Москалькова на сессии "Права человека в международном контексте" на форуме "Территория смыслов".

Москалькова отметила, что идет работа с украинским омбудсменом. Она назвала это непростым диалогом, однако, по ее словам, есть взаимодействие.

"Мы договорились, что мы будем одновременно посещать: я украинских военнослужащих, которые находятся на нашей территории в изоляции, а он – наших военнопленных", – цитирует ее РИА Новости.

Омбудсмен РФ уточнила, что ее аппарат последний раз посетил 1,9 тысячи украинских военных. Также Лубинец после посещения российских пленных прислал Москальковой видео.

Она добавила, что уполномоченный по правам человека в регионе по ее просьбе посещает украинских военнослужащих. Более того, Россия и Украина обмениваются письмами, которые пленные пишут своим близким.

Боестолкновения с ВСУ идут в Курской области с 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

По последним данным, украинская армия за время боев на курском направлении потеряла свыше четырех тысяч человек, а также лишились 58 танков.

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов рассказал, что на курском направлении есть действующие военные подразделения стран НАТО. Военные находятся среди огромного количества иностранных наемников, подчеркнул офицер.