Власти Курской области откажутся от СМС-рассылки о ракетной опасности и атаках БПЛА

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В Курской области откажутся от СМС-рассылки о ракетной опасности и атаках БПЛА, пишет RT со ссылкой на временно исполняющего обязанности губернатора региона Алексея Смирнова.

По его словам, оперативный штаб Курской области принял решение отменить рассылку оповещений по региону. Как пояснил Смирнов, по техническим причинам СМС не рассылаются своевременно. Кроме того, это создает серьезные нагрузки на системы сотовой связи для оперативного взаимодействия.

Актуальная информация будет по-прежнему публиковаться в его телеграм-канале, пояснил Смирнов, а также в канале правительства региона.

Бои с ВСУ идут в Курской области с 6 августа. В регионе ввели режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

По последним данным, ВСУ за время боев на курском направлении потеряли более 4 130 военнослужащих, а также лишились 58 танков.

