27 августа, 16:15Общество
В ЮВАО собрали более 1,5 тонны гумпомощи для жителей Курской области
Фото: Александр Чикин
В ЮВАО открыты пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Курской области. В мероприятиях по формированию грузов принимают участие руководитель столичного исполкома "Единой России" Максим Руднев и Герой России Аркадий Корольков.
К сбору гуманитарной помощи также подключились жители округа, муниципальные депутаты и активисты партии ЮВАО.
"Собрали более 1,5 тонны женских, мужских и детских вещей, обувь, канцтовары, разные игрушки, предметы гигиены, бытовой химии и всего, что может пригодиться людям на первое время", – подчеркнул Руднев.
Корольков напомнил, что штабы по сбору помощи работают ежедневно с 10:00 до 19:00. Больше всего идет спрос на продукты питания, одежду, средства личной гигиены, хозяйственные товары, детское питание.
Помимо площадок "Единой России", гуманитарные грузы принимают в коворкинг-центре НКО ЮВАО, который находится на 4-м Вешняковском проезде, доме 9, корпусе 1.
"Важна любая помощь, каждый из вас может спасти и облегчить жизни тех, кто оказался в тяжелой ситуации. Россияне – народ неравнодушный. Я верю, что, объединив усилия, мы сможем помочь нашим соотечественникам", – добавил Корольков.
Сбор гуманитарной помощи продолжается во всех местных районных отделениях партии ЮВАО:
- Нижегородский район: улица Нижегородская, дом 56, квартира 43;
- Выхино-Жулебино: Самаркандский бульвар, квартал 137а, корпус 5, подъезды 4–5;
- Капотня: 2-й квартал, дом 22;
- Кузьминки: Волгоградский проспект, дом 86, корпус 2;
- Лефортово: улица Лефортовский Вал, дом 16а;
- Люблино: улица Краснодонская, дом 24;
- Марьино: улица Новомарьинская, дом 3, корпус 2;
- Некрасовка: улица Рождественская, дом 27, корпус 2;
- Печатники: улица Гурьянова, дом 2, корпус 4;
- Текстильщики: улица Юных Ленинцев, дом 12, корпус 1;
- Рязанский: улица Новокузьминская, дом 22, корпус 2;
- Южнопортовый: улица Мельникова, дом 14.
Между тем москвичи могут перевести свои городские и призовые баллы на благотворительные цели. Руднев предложил горожанам перечислить бонусы на помощь бойцам спецоперации и жителям приграничья и новых российских регионов, пострадавшим от атак ВСУ.
По его словам, помимо пожертвования баллов, жители столицы участвуют в сборе средств и волонтерских акциях. Он подчеркнул, что каждое усилие имеет значение.
Свыше 3 тысяч тонн гуманитарной помощи было доставлено в Курскую область