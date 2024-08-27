Евгений Селиверстов принял участие в изготовлении необходимых для бойцов окопных свечей

Фото: Мария Короткова

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Москвы Евгений Селиверстов принял участие в мастер-классе по изготовлению окопных свечей, организованном клубом "Паучки ЗябликоVo" для жителей района, сообщает Агентство "Москва".

"Паучки ЗябликоVo" – объединение неравнодушных жителей: матерей, сестер и дочерей мобилизованных москвичей, которые уже больше года помогают фронту. Окопная свеча горит от четырех до 15 часов – в зависимости от размера. Порой для бойцов это единственный источник тепла и света. Свечи делают из обычных жестяных банок, в которые заливается воск, а фитилем служит плотный картон. Процесс производства достаточно простой. Я убедился в этом, сделав несколько свечей", – сказал Селиверстов.

По его словам, маскировочные сети – еще одно направление работы зябликовских "паучков", которые научились не только оплетать кусками ткани готовые основы, но и изготавливать сами основы, что заметно снижает затраты на производство.

"Помимо окопных свечей и маскировочных сетей, активисты клуба делают еще и подушки для госпиталей, нашлемники, сушат фрукты и овощи, чтобы ребята могли развести их в кипятке и перекусить. За минувшие полгода команда изготовила более 100 масксетей и 120 нашлемников, а также более 1 500 окопных свечей. За последние полгода активисты клуба "Паучки ЗябликоVo" и волонтеры района отправили на фронт более 25 тонн гуманитарной помощи", – добавил Селиверстов.

Ранее в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" появилась программа для семей участников спецоперации. Дети и взрослые могут посетить творческие мастер-классы на Тверском бульваре со вторника по пятницу с 14:00 до 16:30. В среду, 28 августа, в 14:00 посетителей ждут настольные игры и познавательные викторины, а с 15:00 будет открыта дизайн-студия, где ребят приглашают смастерить поделки своими руками.

