На форуме-фестивале "Москва 2030" проведут "Финансовый чекап" и покажут кино

Фото: пресс-служба дпартамента финансов города Москвы

В выходные дни, 24 и 25 августа, жителей и гостей столицы ждут различные мероприятия на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030", сообщает портал мэра и правительства города.

Так, в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" откроется Неделя финансовой грамотности. В ее рамках состоится свыше 150 просветительских мероприятий, 40 из которых пройдут в ближайшие выходные.

В субботу и воскресенье с 10:00 до 21:00 гости "Зарядья" смогут пройти экспресс-тестирование "Финансовый чекап". Прибегнув к интерактивным технологиям, посетители оценят свои знания, навыки и установки в сфере финансов, после чего получат рекомендации специалистов по дальнейшему просвещению в этом направлении.

В воскресенье участники фестиваля смогут побывать на кейс-сессии "Как откладывать деньги, но не откладывать жизнь". На ней выступит издатель популярного банковского журнала и руководитель медиапроектов Никита Юкович. Он планирует обсудить с гостями эффективные способы накопления сбережений и поделиться, как отказаться от трат на сиюминутные желания, но и не столкнуться с "отложенной" жизнью.

Кроме того, 25 августа в 17:00 в Гостином Дворе состоится лекция "Здоровье без стресса: как жить в гармонии с собой и своим телом". На ней гостям расскажут, как сохранить баланс между работой и отдыхом и существенно улучшить свою жизнь. Спикеры объяснят посетителям, как избежать перегибов в погоне за здоровьем, почему необходимо отслеживать тревожные сигналы и как не сделать ЗОЖ навязчивой идеей.

Экспертами, которые проведут мероприятие, станут главный врач городской клинической больницы № 52, доктор медицинских наук, профессор и председатель совета главных врачей при департаменте здравоохранения Москвы Марьяна Лысенко, а также заведующий онкоурологическим, онкогинекологическим отделением Российского научного центра рентгенорадиологии, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины Российского университета дружбы народов Александр Дзидзария.

Кроме того, в эти выходные гости форума-фестиваля смогут побывать на разнообразных экскурсиях. Так, 24 августа на ВДНХ состоится прогулка по павильону "Умный город". Начало запланировано на 11:00.

Участникам предстоит посетить несколько тематических экспозиций. В ходе экскурсии им расскажут о современных городских технологиях "Погружение 360", "Интеллектуальный транспорт", "Цифровая медицина" и "Благоустройство и комфорт". Также они увидят интерактивную панель в зоне "Образование", где им помогут определиться с будущей профессией.

Вместе с тем 25 августа в 12:00 пройдет пешеходная экскурсия по центру города "Дореволюционный облик столицы". Экскурсовод-историк расскажет гостям о сталинках, которые были восстановлены специалистами столичного Фонда капитального ремонта города.

Также в выходные гостей фестиваля ждут кулинарные мастер-классы, которые будут проводиться на Манежной площади с 12:00. Все конкурсные лакомства можно будет приобрести по цене 300 рублей. Повара поочередно представят на сцене блюда, приготовленные из российских продуктов.

В городе пройдут и спортивные мероприятия. Так, гости и жители столицы смогут принять участие в тренировке "Заряжаю экономику", которая состоится в павильоне "Экономика Москвы" в "Лужниках". Она будет проводиться 24 и 25 августа на протяжении всего дня. Также посетители фестиваля смогут размяться на велотренажере и зажечь при этом световую конструкцию "Экономика Москвы", а затем получить памятные призы.

Кроме того, в большом амфитеатре парка "Зарядье" 24 и 25 августа смогут встретиться поклонники советских фильмов. В рамках акции "Ночь кино", начало которой запланировано на 23:00, в импровизированном кинотеатре "Под стеклянной корой" на 35-миллиметровой пленке из Госфильмофонда России будут показывать культовые картины "Три тополя на Плющихе", "Любовь и голуби" и "Я шагаю по Москве". Зрителям предложат посмотреть эти фильмы на мягких пуфах под открытым небом.

С начала августа на площадках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", которые посвящены электронным проектам столицы, побывали 125 тысяч горожан. Там москвичи и гости столицы участвуют в мастер-классах, спортивных тренировках и эстафетах.

