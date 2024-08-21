Интерактивная программа ждет участников форума "Москва 2030" в Гостином Дворе

Фото: пресс-служба форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" площадку Гостиного Двора превратили в машину времени, которая переносит гостей в столицу будущего, передает портал мэра и правительства города.

Ориентироваться посетителям помогают указатели. В пространстве от "Проспекта знаний" до "Квартала профессий" гостей встречают студенты и преподаватели московских колледжей. Они рассказывают о специальностях, новых возможностях и стратегии развития образования столицы.

Там же желающие могут пройти экспресс-тест на профориентацию и познакомиться с "Атласом профессий". На интерактивной доске можно посмотреть ролики о разных специальностях и узнать, какие из них станут востребованы в будущем.

Рядом с экспозицией находится одна из самых популярных площадок Гостиного Двора – симулятор кабины машиниста электропоезда "Ласточка". Посетителям предлагают испытать себя в роли машиниста. Тренажер оборудовали системой управления электропоезда со всеми необходимыми кнопками, рычагами и контроллерами.

Если вернуться в центральный зал горожане, могут познакомиться с современным медицинским оборудованием, комплексами и аппаратурой. При входе гостей встречает информационный куб – он рассказывает о достижениях московской медицины и стратегии ее развития до 2030 года.

В экспозицию включили аппараты УЗИ, измерительные приборы и реалистичные манекены, благодаря которым москвичи могут попробовать себя в роли терапевта, кардиолога, лора, флеболога или хирурга. Кроме того, желающих обучают оказанию первой медпомощи.

Еще одна площадка, посвященная здоровью, находится на втором этаже Гостиного Двора. Это музей "Узнай свой организм". Вход оформили в виде ротовой полости, а внутри за зубами и миндалинами – огромные макеты важнейших органов человека.

Далее посетители могут отправиться на "Бульвар Московского долголетия". Там горожанам предлагают разгадать кроссворд и совершить виртуальную прогулку по новому экскурсионному маршруту "Нестарый Арбат", чтобы узнать секреты долгожителей Москвы.

В свою очередь, на сцене второго этажа показывают иммерсивный спектакль "Семейные истории". Постановка посвящена взаимоотношениям в семье, проблемам отцов и детей.

Помимо этого, в Гостином Дворе состоится кибермарафон. Он пройдет 22 августа с 10:00 до 22:00. Территория фестивальной площадки разделится на несколько зон, где можно будет сыграть в компьютерные, мобильные, консольные и интерактивные игры. Здесь же состоится квиз в дополненной реальности, где любой желающий сможет ответить на вопросы не только о видеоиграх, но и о развитии кибериндустрии.