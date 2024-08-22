"Москва 2030": горожан пригласили на площадки электронных проектов столицы

Фото: пресс-служба форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

За время, прошедшее с начала августа, на площадках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", которые посвящены электронным проектам столицы, побывали 125 тысяч горожан, передает портал мэра и правительства столицы.

На этих площадках отмечают свои юбилеи проект "Активный гражданин" и платформа "Город идей". Москвичи и гости столицы могут принять участие в мастер-классах, спортивных тренировках и эстафетах.

Вместе с тем участниками творческих и развивающих занятий к настоящему моменту стали свыше 8 тысяч детей. Они создают авторские украшения, цветы, открытки, фигурки животных, игрушки и картины. Кроме того, юные москвичи и гости города придумывают сценарии, подбирают костюмы и аксессуары для героев спектаклей и фильмов, а также учатся делать покадровую съемку и узнают, как работать со светом и звуком. На площадках фестиваля им также представляется возможность развить свое актерское мастерство.

Взрослые москвичи посещают лекции, посвященные современным цифровым сервисам в сфере городского хозяйства, а также учатся пользоваться электронными платформами столицы. На занятиях уже побывали более 3,5 тысячи жителей города. Вместе с тем участникам мастер-классов и лекций вручаются памятные сувениры.

Также в рамках форума-фестиваля проходят спортивные тренировки на открытом воздухе. В утренние часы для москвичей проводятся занятия йогой, силовой аэробикой, бегом и дыхательной гимнастикой. По вечерам жители столицы посещают танцевальные мастер-классы и принимают участие в различных эстафетах. Кроме того, в парках организуют уроки по боксу, волейболу, футболу, бадминтону, баскетболу и пинг-понгу. На всех тренировках присутствуют опытные инструкторы.

Площадки электронных проектов Москвы будут открыты вплоть до завершения форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Гости смогут посетить их в парках "Красная Пресня", "Митино", "Фили", "Кузьминки" и "Ангарские пруды", а также в Измайловском и Бабушкинском парках, в музее-заповеднике "Коломенское", усадьбе Воронцово и на площади Юности.

С 20 августа на 6 площадках начали проводиться занятия по плетению маскировочных сетей. Все они будут направлены отправят в зону специальной военной операции (СВО). Также в трех парках состоятся мастер-классы, на которых гости обсудят военные фильмы и спектакли. Пройдут и тематические викторины.

Кроме того, на всех площадках, за исключением Бабушкинского парка, можно написать письма участникам СВО, которые будут доставлены усилиями "Мосволонтера". Более подробное расписание мероприятий представлено на сайте.

Также в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" москвичи смогут встретиться с военным корреспондентом Александром Сладковым. Встреча состоится 22 августа в парке искусств "Музеон" на площадке программы Сергея Собянина "Мой район".