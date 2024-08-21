Встреча с корреспондентом из зоны СВО пройдет в рамках "Москвы 2030"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Москвичи смогут встретиться с военным корреспондентом Александром Сладковым в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", передает портал мэра и правительства столицы.

Встреча пройдет 22 августа в парке искусств "Музеон" на площадке программы Сергея Собянина "Мой район". Все желающие смогут пообщаться со Сладковым, который является двукратным кавалером ордена Мужества, автором множества документальных фильмов и книг.

С 2014 года Александр Сладков работал в Донбассе, а в 2022 году начал освещать события в зоне СВО. В 17:00 журналист расскажет об особенностях ведения боевых действий в зоне спецоперации и буднях защитников России. Также он ответит на вопросы гостей.

Кроме того, 20 августа на молодежной точке "Телепорт" в Парке Горького состоялась традиционная открытая встреча с участником СВО. Рискуя жизнью, он успешно эвакуировал пострадавших мирных жителей из зоны боевых действий.

Во время встречи военнослужащий рассказал молодежи свою историю. Также он рассказал о семейных реликвиях, которые помогали ему сохранять боевой дух.

Первыми посетителями форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", стартовавшего в Гостином Дворе, стали семьи с детьми и близкие участников специальной военной операции.

Они посетили такие площадки, как Бульвар "Московского долголетия", Проспект знаний, Аллея технологий будущего и музей "Узнай свой организм". Дети приняли участие в мастер-классах, на которых им помогли создать индивидуальные дизайнерские вещи из обыкновенных шоперов и футболок.

