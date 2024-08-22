Эксперт сравнила форум-фестиваль "Москва 2030" с погружением в город будущего

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" в полной мере демонстрирует стратегии развития столицы и позволяет погрузиться "в город будущего", заявила в беседе с Агентством "Москва" исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

Особенно важным она назвала тот факт, что на форуме проводятся мероприятия различного формата, которые рассчитаны на посетителей всех возрастов. Такой подход обеспечивает максимальное вовлечение жителей столицы и туристов в фестиваль, отметила Ломидзе.

"Отличный пример – Тверская площадь: здесь можно познакомиться с чайными традициями Москвы, которые дошли до нашего времени и наверняка продолжатся в будущем. На площадке проходят не только дегустации напитка, но и мастер-классы, лекции, которые, опять же, рассчитаны на самый разный возраст и разных людей", – цитирует агентство директора АТОР.

Среди прочего на площадках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" пройдут открытые кинопоказы отечественных фильмов. Например, уже 22 августа зрителям покажут картину "Батальонъ", рассказывающую историю женского батальона времен Первой мировой войны.

