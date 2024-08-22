Кинопоказы под открытым небом ждут гостей форума-фестиваля "Москва 2030"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

На площадках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" пройдут открытые кинопоказы отечественных фильмов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На площадке "Телепорт" в Парке Горького сеансы подготовят участники проекта "Молодежь Москвы". Кинопоказы патриотических фильмов будут проходить каждый четверг в 18:00 на пуфиках под открытым небом.

Посетители увидят фильмы российского кинорежиссера Игоря Угольникова. Например, уже 22 августа зрителям покажут картину "Батальонъ", рассказывающую историю женского батальона времен Первой мировой войны.

29 августа гостей ждет кинолента "Подольские курсанты" о подвиге молодых курсантов в октябре 1941 года на подступах к Москве. Еще один показ пройдет 5 сентября: в этот день можно будет увидеть кинокартину "Учености плоды". Ее сюжет основан на малоизвестных событиях Великой Отечественной войны, происходивших во время немецкой оккупации Пушкинских гор и села Михайловского.

"Просмотр патриотических фильмов станет хорошей возможностью завершить вечер в компании близких, подумать и обсудить друг с другом важные события истории любимой страны", – рассказала руководитель проекта "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина.

В свою очередь, на фестивале городского хозяйства в "Лужниках" фильмы будут показывать со среды по воскресенье после 18:00. Они также пройдут на свежем воздухе на большом мультимедийном экране, который является частью арт-объекта в виде лампочки. Напротив него расположен удобный амфитеатр более чем на 100 посадочных мест. Кроме того, посетителей ждут бесплатные угощения

22 августа гостей ждут на фильм "Судьба", 23 августа – на фильм-эпопею "Сталинград".

При этом 28 августа на экране покажут первую часть трилогии о партизанах и военных разведчиках "Фронт без флангов", снятую по мотивам документального романа Семена Цвигуна "Мы вернемся". В пятницу, 30 августа, горожанам включат фильм об одном из эпизодов Сталинградской битвы "Горячий снег".

В последующие дни москвичей ждут такие ленты, как "Вызываем огонь на себя", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Джентльмены удачи", "Покровские ворота", а также "Берегись автомобиля" и многие другие. Проход на все площадки свободный.

Между тем 24 августа стартует акция "Ночь кино". Приняв в ней участие, москвичи смогут получить за это баллы городской программы лояльности "Миллион призов".

В рамках мероприятия можно будет посмотреть отечественные и зарубежные фильмы, сериалы, анимационные и короткометражные картины. Показы пройдут более чем на сотне экранов.