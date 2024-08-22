Москвичи смогут получить городские баллы за посещение акции "Ночь кино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи смогут посетить акцию "Ночь кино" и получить за это баллы городской программы лояльности "Миллион призов", передает портал мэра и правительства столицы.

Городское мероприятие, которое проводится каждый год, состоится в девятый раз в рамках Московской международной недели кино. Акция запланирована на 24 августа. Список кинотеатров, участвующих в акции, был размещен на сайте.

В рамках мероприятия можно будет посмотреть отечественные и зарубежные фильмы, сериалы, анимационные и короткометражные картины. Показы пройдут более чем на сотне экранов. В качестве куратора события выступает сеть кинотеатров "Москино", которая входит в Московский кинокластер столичного департамента культуры.

В кинотеатрах "Молодежный", "Космос", "Тула" и "Спутник" будет организован "Марафон сериалов". В его рамках москвичи и гости города смогут посмотреть картины "Обреченные на славу", "Немного за 30", "Киберпапа" и другие.

При этом отдельная программа была подготовлена для детей. Для них в кинотеатрах "Тула", "Ангара" и "Космос" покажут мультфильмы, в числе которых "Карлик Нос" и "Маленькая Василиса".

Вместе с тем в честь 80-летия режиссера Сергея Соловьева в кинотеатрах "Ангара", "Спутник" и "Молодежный" состоятся показы его фильмов. Среди них зрители смогут посмотреть такие картины, как "Асса", "Станционный смотритель" и "Сто дней после детства". Также в рамках акции будут традиционно организованы показы фильмов на 35-миллиметровой пленке.

Для получения городских баллов москвичи должны будут посетить один из кинотеатров во время проведения акции по предварительной регистрации. Им нужно будет предъявить организатору персональный QR-код участника.

Чтобы получить его, необходимо открыть с мобильного устройства сайт ag-vmeste.ru и авторизоваться через учетную запись mos.ru. После этого пользователь должен нажать на кнопку с изображением щита, расположенную в правом верхнем углу экрана, и продемонстрировать открывшийся QR-код администратору.

За посещение данной акции москвичи смогут получить 500 городских баллов, которые будут начислены сразу же. Сделать это можно только один раз при наличии полной учетной записи на mos.ru.

Между тем кинопоказы под открытым небом начались на фестивале городского хозяйства в спорткомплексе "Лужники". Они проходят в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Фильмы можно посмотреть на большом мультимедийном экране.