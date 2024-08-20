Открылась регистрация на дополнительный розыгрыш акции "Миллион призов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Открылась регистрация на розыгрыш дополнительных призов акции #ВыбираемВместе2024 – Москва в рамках программы "Миллион призов". Участники могут отправить заявку на участие вплоть до 19:59 8 сентября, передает портал мэра и правительства столицы.

Для этого им нужно будет пройти авторизацию на странице акции через логин и пароль от своей учетной записи mos.ru. После этого пользователи должны выбрать одну из представленных категорий – "Спорт", "Путешествия и культура" или "Техника для дома", – и нажать кнопку "Зарегистрироваться на розыгрыш". После завершения регистрации выбрать другую категорию будет нельзя.

Те, кто выиграет в данной акции, получат скидку в размере 15 тысяч призовых баллов. Ее можно будет использовать для приобретения промокода у одного из партнеров в выбранной при регистрации категории.

Победителей планируется определить 7, 8 и 9 сентября из числа избирателей, которые будут участвовать в электронном голосовании в формате онлайн, предварительно зарегистрировавшись на розыгрыш.

Информация об итогах акции будет доступна на ее странице при авторизации. В том случае, если избиратель зарегистрировался на участие уже после того, как проголосовал онлайн, ему нужно будет повторно зайти на страницу акции, чтобы проверить результат.

Москвичи, которые победят в рамках основного розыгрыша, смогут получить тысячу, три тысячи или пять тысяч призовых баллов. Один балл эквивалентен одному рублю.

Вместе с тем для проголосовавших онлайн жителей столицы, возраст которых превышает 60 лет, а также для тех, кто выразит свою позицию в формате онлайн впервые, но не сможет победить в основном розыгрыше, были выделены гарантированные призы. Такие участники получат по тысяче призовых баллов. При этом один пользователь может получить только один подобный приз.

Ознакомиться с более подробной информацией о порядке и сроках проведения акции, а также условиях участия в ней, гарантированных призах, партнерах розыгрыша и ответами на наиболее популярные вопросы можно на странице акции.

Розыгрыш не случайно будет проведен во время выборов. Как ранее объяснил президент московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, эта акция стала удачной для бизнеса возможностью обратиться к массовой аудитории. По его словам, программа получила статус социального маркетплейса, за счет которого московские предприниматели получают информационную поддержку, а также могут привлекать новых клиентов и покупателей.

Выборы депутатов в Москве состоятся в сентябре 2024 года. Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября. В ходе голосования москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов с 08:00 до 20:00 в любой из трех дней. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.