Десятая акция программы "Миллион призов" пройдет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Десятый этап программы "Миллион призов" пройдет в столице одновременно с выборами в Мосгордуму – с 6 по 8 сентября. Об этом сообщается на сайте московской торгово-промышленной палаты (МТПП).

Предложение с соответствующей датой направил Сергею Собянину актив МТПП 25 июля. Свой выбор они обосновали удачной для бизнеса возможностью обратиться к массовой аудитории.

"Например, в марте на президентских выборах в "Миллионе призов" поучаствовали более 3,2 миллиона москвичей", – пояснил президент МТПП Владимир Платонов.

Он отметил, что программа стала социальным маркетплейсом, благодаря которому столичные предприниматели получают информационную поддержку, а также могут привлекать новых клиентов и покупателей.

На сегодняшний день свыше 80% москвичей отдают предпочтение электронному способу голосования, уточнил Платонов. Благодаря этому, продолжил он, все они смогут выиграть в основном розыгрыше пять, три или одну тысячу призовых баллов, где 1 балл равен 1 рублю. Причем те, кто будет впервые голосовать онлайн на mos.ru, а также онлайн-избирателb в возрасте от 60 лет гарантированно получат 1 000 баллов.

Позицию главы МТПП поддержали и партнеры акции, среди которых основатель аптечной сети "Столички" Евгений Нифантьев, руководитель пресс-службы Группы "М.Видео–Эльдорадо" Анастасия Княжеченко, а также председатель правления региональной общественной организации "Московский Дом Солдатского Сердца" Михаил Яшин и другие.

Розыгрыш призов среди участников программы будет проводиться ежедневно с 7 по 9 сентября на сайте программы при помощи генератора случайных чисел.

Между тем восемь тысяч москвичей получили по 300 городских баллов за оценку мероприятий фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" в проекте "Активный гражданин", которые впоследствии можно потратить на товары или услуги у партнеров акции "Миллион призов". Например, горожане могут получить сувениры, скидки от партнеров проекта, а также пожертвовать баллы на благотворительность.