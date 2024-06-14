Москвичи могут получить баллы за использование городских электронных сервисов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

При помощи электронных сервисов москвичи могут решать вопросы вместе с городом, а полученные за активное участие баллы – обменивать на товары и услуги партнеров сайта "Миллион призов". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, в проекте "Активный гражданин" проходят голосования, касающиеся вопросов развития Москвы, викторины, квесты и акции. Горожане могут оценивать новости в разделах "Городские новинки" и "Пульс столицы", а за участие в фотоакции в честь 10-летия сервиса – выиграть до 10 тысяч баллов.

Москвичи могут оплачивать единый платежный документ с помощью платформы "Электронный дом" и получать 5% от оплаченной суммы. Призы также предусмотрены при передаче через нее показаний счетчиков или инициирования проведения общих собраний собственников.

Другой популярный сервис, дающий такую возможность, – "Город заданий". Его целью является привлечение москвичей к выполнению заданий от органов исполнительной власти. Например, 15 тысяч баллов можно получить за сдачу норм ГТО, а за участие в читательском марафоне – до 50 тысяч баллов.

В свою очередь, портал "Наш город" предполагает улучшение уровня жизни и облика столицы с помощью самих москвичей. В нем баллы начисляются за публикацию сообщений по содержанию городских объектов, а также за проверку качества выполнения работ по заявкам других пользователей.

Узнать о других электронных проектах правительства Москвы, в которых существует функция заработка городских баллов, можно на сайте "Миллиона призов".

Ранее сообщалось, что участники проекта "Город заданий" получили более 100 миллионов баллов с начала 2024 года. Начисленные баллы они могут обменять на товары и услуги, среди которых – билеты на концерты, экскурсии, промокоды на скидки в магазинах и кафе, товары для дома и многое другое. Также их можно направить и на благотворительность.