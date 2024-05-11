Участники проекта "Город заданий" получили более 100 миллионов баллов с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Около 100 миллионов баллов получили участники проекта "Город заданий" с начала этого года в связи с успешным выполнением заданий, которые идут на пользу для города. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Так, каждый день для москвичей появляется много новых заданий. Например, они могут присоединиться к читательскому марафону и заработать до 131 тысячи баллов. Для этого им нужно прочесть 40 книг за год и выполнить задания. Узнать подробности и присоединиться к этому марафону можно в приложении проекта. За участие в марафонах жители столицы уже получили более 21 миллиона баллов.

Для молодоженов есть также отдельное задание, за которое могут начислить 15 тысяч баллов. Для этого нужно разместить кадры с бракосочетания на площадках проекта "Новые адреса счастья". При этом приз может получить лишь один из супругов. Так, за это горожане заработали свыше 1,4 миллиона баллов.

Москвичи, которые любят заниматься спортом, могут набрать 15 тысяч баллов. Чтобы их получить, нужно лишь успешно сдать нормативы ГТО, включая отжимания, подтягивания и другие упражнения. Участниками этого задания уже стали более 1,6 тысячи человек.

Также москвичи могут протестировать московские приложения и сервисы: "Московский транспорт", "Метро Москвы" и другие. Всего за эти задания можно получить до тысячи баллов.

Начисленные баллы можно обменять на товары и услуги на сайте "Миллион призов", среди которых – билеты на концерты, экскурсии, промокоды на скидки в магазинах и кафе, товары для дома и многое другое. При этом баллы можно направить и на благотворительность.

Ранее москвичи получили 15,8 миллионов городских баллов за оплату единого платежного документа (ЕПД) на платформе "Электронный дом". Их можно обменять на сайте "Миллион призов" на тематические сувениры, полезные товары для дома, промокоды, билеты в театры и музеи. При этом почти за год жители столицы оплатили 59 тысяч квитанций.

