Более 13,5 тыс заявлений для участия в голосовании подано через "Мобильного избирателя"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Горожане подали 13 641 тысячу заявлений для участия в голосовании на выборах в Московскую городскую думу, воспользовавшись системой "Мобильный избиратель" чтобы проголосовать по месту нахождения, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

"То есть те, кто решил воспользоваться и им удобно, "Мобильным избирателем", – цитирует ее Агентство "Москва".

Выборы депутатов в Москве состоятся в сентябре 2024 года. Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября. В ходе голосования москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов с 08:00 до 20:00 в любой из трех дней. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.

Ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму москвичи могут на сайте "ПОЛИТМОСКВЫ", где также представлен перечень кандидатов в депутаты ТиНАО. Проголосовать за них можно будет онлайн или на избирательном участке.

Между тем тестовое голосование перед выборами в МГД запланировано на вторую половину августа. Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев призвал членов штаба предложить свои вопросы для проведения тестового голосования. По его словам, они должны быть связаны с жизнью столицы и затрагивать интересы всех москвичей.