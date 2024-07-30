Москвичам будут доступны все способы голосования на выборах в Мосгордуму

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Жители Москвы смогут воспользоваться всеми доступными способами голосования в рамках осенних выборов. Об этом на заседании Общественного штаба сообщила Ольга Кириллова, председатель Московской городской избирательной комиссии.

Москвичи традиционно получат возможность выразить свою позицию на выборах в удобное им время. Сделать это они смогут в онлайн-формате, при помощи терминалов электронного голосования (ТЭГ) или на бумажном бюллетене.

Выборы депутатов в Москве состоятся в сентябре 2024 года. Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября.

Ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму москвичи могут на сайте "ПОЛИТМОСКВЫ", где также представлен перечень кандидатов в депутаты ТиНАО. Проголосовать за них можно будет онлайн или на избирательном участке.

В Москве пройдет тестовое голосование перед выборами в Мосгордуму. Его проведение запланировано на вторую половину августа. В связи с этим глава штаба по наблюдению за выборами в городе Вадим Ковалев призвал его членов предложить свои вопросы для голосования.

