В Москве открылся набор в корпус наблюдателей за выборами в МГД

Фото: shtab.opmoscow.ru

Открылся набор в корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы, сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в телеграм-канале.

Руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев указал, что за годы работы организации в Москве выработался стандарт наблюдения за ходом голосования. Его формируют не только все подразделения, входящие в структуру Штаба, но и наблюдатели на каждом избирательном участке и видеонаблюдатели, то есть корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы, объяснил он.

Ранее в столице начал работу штаб общественной поддержки "Единой России" на предстоящих выборах депутатов МГД. Его работа позволит подготовить будущую программу членов партии. Вместе с открытием прошло и первое заседание программной комиссии.

Выборы в Мосгордуму пройдут с 6 по 8 сентября. В ходе голосования москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов с 08:00 до 20:00 в любой из трех дней. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.