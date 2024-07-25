В Москве начал работу Общественный штаб по наблюдению за выборами

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Городская Общественная палата дала старт работе Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале штаба.

Наблюдение будет вестись за выборами депутатов Мосгордумы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми округах ТиНАО: Бекасове, Воронове, Краснопахорском, Внукове, Коммунарке, Филимонковском, Щербинке и городском округе Троицк, а также в Куркине.

Руководителем Общественного штаба является Вадим Ковалев. Его заместителем и руководителем Электронного штаба – Илья Массух, замруководителя штаба по информационному сопровождению – Александр Асафов.

Ранее сообщалось, что в Москве открылся штаб общественной поддержки "Единой России" на предстоящих выборах в МГД. Его работа позволит подготовить будущую программу членов партии. Планируется провести ряд программных комиссий на разные темы, в которых будут участвовать члены команды мэра Москвы.

Выборы в Мосгордуму пройдут с 6 по 8 сентября. В ходе голосования москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов с 08:00 до 20:00 в любой из трех дней. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.