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23 июля, 21:45

Политика

Штаб общественной поддержки "ЕР" на выборах в МГД открылся в Москве

Штаб общественной поддержки "ЕР" на выборах в МГД открылся в Москве

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Штаб общественной поддержки "Единой России" на предстоящих выборах депутатов Мосгордумы открылся в столице. Его работа позволит подготовить будущую программу членов партии.

Вместе с открытием прошло и первое заседание программной комиссии. На ней глава Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что программу отделения необходимо успеть разработать к августовскому этапу 30-й конференции московского городского реготделения "Единой России". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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