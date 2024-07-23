Штаб общественной поддержки "ЕР" на выборах в МГД открылся в Москве

Штаб общественной поддержки "Единой России" на предстоящих выборах депутатов Мосгордумы открылся в столице. Его работа позволит подготовить будущую программу членов партии.

Вместе с открытием прошло и первое заседание программной комиссии. На ней глава Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что программу отделения необходимо успеть разработать к августовскому этапу 30-й конференции московского городского реготделения "Единой России". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.