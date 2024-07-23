Байден 23 июля вернется в Белый дом после изоляции в своем доме в Делавэре

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Президент США Джо Байден во вторник, 23 июля, вернется на рабочее место в Белом доме после изоляции из-за диагностированного у главы государства коронавируса. Об этом со ссылкой на опубликованный график американского президента сообщает РИА Новости.

Согласно представленному графику, Байден покинет свой дом на курорте Рехобот-Бич в Делавэре в 12:30 по местному времени (19:30 по московскому времени) и спустя два часа должен оказаться на рабочем месте в Белом доме, где примет регулярный брифинг.

Ранее ведущий канала Fox News Брэт Байер предположил, что Байден умер, так как о решении лидера не участвовать в предстоящих выборах говорилось только в его соцсетях. Он также потребовал, чтобы демократы предоставили доказательства, что с Байденом все в порядке.

18 июля стало известно, что Байден заразился коронавирусом после мероприятия в Лас-Вегасе. Президент прошел вакцинацию и усиленную терапию. Он отправился в Делавэр на самоизоляцию и выполнял свою работу дистанционно.