Новости мира: вулкан Этна выбросил столб пепла и газа на высоту около 5 километров

5 июля в Италии проснулся самый высокий действующий европейский вулкан Этна. Тогда он выбросил облако пепла и газа на высоту около пяти километров. В настоящий момент продолжается выброс лавы. Об этом сообщил итальянский национальный институт геофизики и вулканологии.

Тем временем активисты решили поддержать Палестину в Боснии и Герцеговине. В городе Мостар на Старом мосту активисты развернули 20-метровый флаг ближневосточного государства. В акции приняли участие десятки человек, которые выкрикивали лозунги в поддержку сектора Газа.

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