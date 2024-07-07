Пожарные ликвидировали открытое горение лесной подстилки в Крыму

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение лесной подстилки в Крыму. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

По уточненной информации, площадь возгорания составила 4 172 квадратных метра, добавили в МЧС.

Возгорание на газораспределительном узле произошло вечером 6 июля в селе Виноградное под Алуштой в Крыму. Причиной пожара могла стать авария на газовых сетях. После выгорания газа в трубах специалисты начнут восстановительные работы.

Местные власти подчеркнули, что возгорание не представляет никакой угрозы жилым домам. В результате пожара никто не пострадал.

Вскоре огнеборцам удалось локализовать возгорание. В результате произошедшего в селе Виноградное разгерметизировался подвесной мост газовой трубы, началось факельное горение с переходом огня на лесной массив.

Кроме того, из-за повреждения магистрального газопровода было временно приостановлено газоснабжение 14 населенных пунктов в районе Алушты.