Газораспределительный узел загорелся под Алуштой в Крыму

Фото: телеграм-канал "Mash на волне"

Возгорание произошло на газораспределительном узле в селе Виноградное под Алуштой в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

На месте уже находятся пожарные подразделения, которые принялись тушить огонь. Также в готовность привели аэромобильную группировку. Всего для ликвидации пожара задействовано 34 сотрудника и 11 единиц техники. Ситуация находится на контроле МЧС.

Причиной пожара на газораспределителе могла стать авария на сетях, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. После выгорания газа в трубах специалисты начнут восстановительные работы.

Глава администрации Алушты Галина Огнева заявила, что в связи с аварией на газопроводе 7 июля возможно полное или частичное ограничение подачи газа местным потребителям.

Данное возгорание не представляет никакой угрозы жилым домам, рассказала Огнева ТАСС. Она добавила, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Возгорание газопровода произошло в районе села Сторожевки Саратовской области в середине июня. Причиной стала разгерметизация. Предварительно, из-за жаркой погоды.

Позже пожар локализовали и ликвидировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Следователи организовали проверку по факту взрыва газа в подземном магистральном трубопроводе вблизи Саратова.