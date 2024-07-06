При пожаре на Ереванской ГЭС задействовали семь пожарных расчетов

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Семь пожарных расчетов были задействованы в тушении возгорания на территории Ереванской ГЭС в Разданском ущелье, из-за которого была обесточена часть центра армянской столицы, передает РИА Новости со ссылкой на спасательную службу МВД Армении.

Сообщение о пожаре поступило в 19:43 (18:43 по московскому времени. – Прим. ред.). Помимо пожарных на место происшествия отправили медиков и дежурные группы спасателей.

Возгорание удалось ликвидировать на площади 100 квадратных метров, уточнили в ведомстве. При этом информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Ростовской области загорелись десять деревянных частных домов. К тушению привлекли вертолет Ми-8 МЧС России, а также 45 специалистов и 13 единиц техники.

4 июля сообщалось о пожаре ангара неподалеку от столичного Белорусского вокзала. Тогда для тушения огня привлекали 10 единиц техники и 37 спасателей, а также пожарный поезд. Инцидент никак не повлиял на движение пассажирских составов.