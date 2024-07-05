ТАСС: пожару в здании Дворца культуры в Москве присвоен второй номер сложности

Фото: МЧС России

Пожару во Дворце культуры в центре Москвы присвоен второй номер сложности, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Собеседник агентства уточнил, что данный уровень сложности является повышенным. По его словам, с торца здания поднимается черный дым, который распространяется с кровли по всей его площади.

В свою очередь, в управлении МЧС РФ по столице отметили, что огонь распространяется на втором этаже четырехэтажного здания. Представители ведомства уточнили, что находившиеся во Дворце культуры люди эвакуировались из здания самостоятельно.

О задымлении в Доме культуры на Ленинском проспекте стало известно вечером 5 июля. Возгорание началось на втором этаже здания. Спасатели приступили к разведке внутри помещений и начали вскрывать кровлю.